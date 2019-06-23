Автору підручника

Автору підручника "порадили" називати війну "громадянським конфліктом" – Гриневич

Укрінформ
Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявляє про тиск, що здійснюється на авторів шкільних підручників з історії України: від них вимагають називати війну на Донбасі «громадянським конфліктом».

Про це Гриневич сказала в інтерв’ю телеканалу «Еспресо».

За словами Гриневич, пропагандисти реваншистських ідей виходять з тіні й прагнуть впливати на українську освіту, медіа та політику.

"Наприклад, одному з моїх колег, автору "Новітньої історії України" - підручника для 11-го класу, який вже отримав гриф міністерства, - зателефонували й сказали: "Вы должны изменить в вашем учебнике "русско-украинская война" на "гражданский конфликт". Коли він сказав: "Я не буду цього робити, і мій підручник уже отримав гриф Міністерства освіти, йому відповіли: "Но сейчас ситуация идеологически меняется!" - повідомила міністр.

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За словами Гриневич, ситуація є тривожною, адже свідчень можливого реваншу більшає з кожним днем.

При цьому міністр не уточнила, від кого надійшов дзвінок.

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