Автору підручника "порадили" називати війну "громадянським конфліктом" – Гриневич

За словами Гриневич, пропагандисти реваншистських ідей виходять з тіні й прагнуть впливати на українську освіту, медіа та політику.

"Наприклад, одному з моїх колег, автору "Новітньої історії України" - підручника для 11-го класу, який вже отримав гриф міністерства, - зателефонували й сказали: "Вы должны изменить в вашем учебнике "русско-украинская война" на "гражданский конфликт". Коли він сказав: "Я не буду цього робити, і мій підручник уже отримав гриф Міністерства освіти, йому відповіли: "Но сейчас ситуация идеологически меняется!" - повідомила міністр.

За словами Гриневич, ситуація є тривожною, адже свідчень можливого реваншу більшає з кожним днем.

При цьому міністр не уточнила, від кого надійшов дзвінок.