Гриневич заявила, що не збирається отримувати дозвіл мера на відвідини львівської школи

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич зустрінеться з львівськими вчителями, але на нейтральній території, щоб почути, як працюють, зокрема, субвенції на Нову українську школу.

Про це урядовець сказала на брифінгу у Львові, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Уперше в моїй практиці міністра освіти і науки не пустили в школу. Навчальні заклади знаходяться у сфері нашого управління. Це природно, що як міністр, я їжджу по школах. Я повинна отримати інформацію від вчителів про обладнання, яке поставлено (ми вкладали по мільярду щороку на Нову українську школу), про те, як працюють методи, що педагоги думають про результати дітей, як тренують учителів. Я повинна зрозуміти, як впроваджується Нова українська школа на місцях”, - зазначила Гриневич.

Міністр наголосила, що не збирається писати листа міському голові Львова і отримувати його дозвіл на відвідини школи.

“Це якась дивна бюрократична процедура і політизація. Не знаю, які резони, але в будь-якому випадку я зустрінусь із цими вчителями”,- сказала вона, додавши, що ця зустріч відбудеться на нейтральній території.

Як повідомляв Укрінформ, міністр освіти і науки Лілія Гриневич повідомила на своїй сторінці у Facebook, що у Львові чиновниця міського управління освіти заборонила їй провести зустріч із учителями однієї із шкіл, де вона свого часу викладала біологію. Чиновниця вимагала від міністра написати листа міському голові і отримати його дозвіл на відвідання школи. Згодом Гриневич написала, що мер Львова Андрій Садовий зателефонував їй і зазначив, що проведе службове розслідування щодо цього інциденту.