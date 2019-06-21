У міськраді пояснили, чому Гриневич не пустили у львівську школу

«Жодної інформації до міста щодо зустрічі міністра освіти і науки України з учителями не надходило. Натомість, відбулась комунікація директора департаменту освіти ЛОДА з керівником навчального закладу, йшла мова про певну політичну агітацію, оскільки на зустрічі мав бути присутній один із кандидатів у депутати. Ми вважаємо за недопустиме проводити політичну агітацію у навчальних закладах міста. Щодо відвідин школи — радо запрошуємо у будь-який навчальний заклад міста, нам є чим поділитися", — повідомили у міському управлінні освіти ЛМР.

Як повідомляв Укрінформ, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на своїй сторінці у Facebook написала, що її, як міністра освіти, вперше чиновниця Львівської міськради не пустила у школу поговорити з тренерами НУШ та перевірити впровадження реформи. Чиновниця з управління освіти міста вимагала написати листа та отримати дозвіл міського голови.

Гриневич також зазначила, що міський голова Львова Андрій Садовий зателефонував їй і сказав, що це не його позиція, і він проведе службове розслідування щодо цього інциденту.