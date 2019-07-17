Кабінет міністрів схвалив стратегію популяризації української мови до 2030 року “Сильна мова – успішна держава”.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"З метою забезпечення єднання українського суспільства та зміцнення його української ідентичності, утвердження української мови на всій території України уряд схвалив стратегію популяризації української мови до 2030 року “Сильна мова – успішна держава”. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів України 17 липня", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що стратегія визначає мету, стратегічні цілі та основні завдання, на виконання яких спрямована реалізація державної мовної політики, та охоплює практично усі сфери суспільного життя. Очікується, що реалізація стратегії сприятиме підвищенню престижу та авторитетності державної мови, формуванню комфортного та функціонального україномовного середовища на всій території України та для всього її населення, а також створить умови для задоволення мовних потреб українців, які проживають за кордоном.

Стратегія розроблена Міністерством культури України.