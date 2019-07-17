На Банковій пояснили, як скоротять міністерства та інші органи влади

"Мова йде не тільки про скорочення членів уряду, про зменшення кількості віцепрем'єрів, які так звані "без портфелів", що не очолюють міністерства. Мова також ітиме про скорочення центральних органів виконавчої влади, які не є міністерствами і які знаходяться у сфері управління відповідних міністерств", - прокоментував Рябошапка можливе реформування уряду.

Водночас він підкреслив, що робота з питання мінімізації кількості міністерств і реформування Кабміну триває.

"Адміністративну реформу необхідно проводити, і вона повинна виходити не з тих принципів, що під людину створюється який орган, а, навпаки, якщо є певні державні функції, то ми повинні дивитися, які центральні органи виконавчої влади повинні забезпечувати реалізацію цих функцій", - підкреслив заступник керівника ОП.

Як повідомлялося, раніше заступник керівника ОП Руслан Рябошапка заявив, що реформування Кабінету Міністрів України після позачергових парламентських виборів передбачатиме, зокрема, зменшення кількості міністерств.

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Прем’єр-міністр Володимир Гройсман пропонував у майбутньому скоротити кількість міністерств до 12 з нинішніх 19 з метою оптимізації роботи всього уряду. Окрім того, радник Президента Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв заявляв, що команда Президента України Володимира Зеленського планує ліквідувати Міністерство інформаційної політики, а також об'єднати Національну раду з питань телебачення і радіомовлення з Державним комітетом телебачення і радіомовлення.