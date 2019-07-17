На Банковій вважають, що Нацрада має контролювати всі питання інформації

В Офісі Президента України вважають за необхідне розширити повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко в коментарі Укрінформу.

"Ми розуміємо, що Національну раду треба переробляти, до її функцій щось додавати. Ми зараз напрацьовуємо таку "історію". Я думаю, що через тиждень чи два у нас буде рішення щодо Національної ради, тому що вона як орган, який контролює, не має жодних важелів впливу. Ми розуміємо, що вже всі країни пішли вперед... Те, що Нацрада контролює телебачення і радіомовлення — це добре, але можливо треба пооб'єднувати декілька органів із Національною радою, щоб це був один великий орган, який контролюватиме всі питання інформації", - зазначив Тимошенко.

Водночас він не уточнив, які саме відомства планують об'єднати з Нацрадою, але підкреслив, що в Офісі Президента є три шляхи вирішення цього питання.

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"Які саме органи — я не можу зараз вам сказати, тому що у нас є три шляхи вирішення: об'єднати так, так чи так, але Національна рада повинна стати органом, який буде дійсно контролювати і вирішувати питання щодо контролю за інформаційним простором в Україні", — сказав заступник керівника ОПУ.

Разом з тим він наголосив, що стосовно розширення повноважень Нацради будуть ініціативи як від Президента, так і від Верховної Ради. За його словами, йтиметься про шляхи "вироблення швидких реакцій збоку Нацради на будь-які виклики в інформаційному просторі".

Як повідомлялося, днями радник команди Президента з політичних питань Микита Потураєв заявив про намір команди глави держави ліквідувати Міністерство інформаційної політики, а також об'єднати Нацраду з питань телебачення і радіомовлення з Держкомітетом телебачення і радіомовлення.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада VIII скликання так і не ухвалила законів, які передбачали розширення повноважень Нацради. Зокрема в 2016 році було провалено так званий "законопроект Шверка". У вересні-2018 голова комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політки Вікторія Сюмар зареєструвала законопроект №9068, яким передбачається, зокрема, уповноважити Нацраду стягувати з телерадіоорганізацій штраф у розмірі 25% ліцензійного збору за трансляцію висловів, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України. Проте цей проект не було включено до порядку денного сесії.

Фото: Наталя Кравчук / НВ