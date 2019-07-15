Зіневич виступає за збільшення повноважень Нацради

Член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Зіневич вважає, що Верховна Рада має внести зміни до Кодексу адмінсудочиства щодо невідкладного розгляду справ щодо позбавлення ліцензій телеканалів.

Про це він заявив у понеділок, 15 липня, під час зустрічі з представниками менеджменту телеканалів, журналістами та медіаекспертами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вважаю, що було би доцільним розглянути декілька законопроєктів, які є у Верховній Раді і вони вже там достатньо давно знаходяться щодо збільшення повноважень Національної ради, хоча вони не є каральними, ці повноваження. Також як людина з адвокатською практикою, я вважаю було би доцільно, щоб законодавці внесли зміни до Кодексу адміністративного судочинства щодо невідкладного розгляду категорії справ за поданням Національної ради про позбавлення ліцензії телевізійного каналу чи провайдера. Тому що в такому випадку процедура буде абсолютно демократичною, тобто позбавляти буде не Національна рада, а суд", - зазначив Зіневич.

За його словами, питання полягає в часі розгляду судової справи. Так, уточнив член Нацради, на сьогодні є справи, які "тягнуться місяцям і нібито й роками, і все це відбувається в режимі блокування". "Якби внесли зміни до кодексу, які й зараз діють стосовно, наприклад, категорії справ про вибори, то такі справи розглядаються як невідкладні. Я впевнений, що такі резонансні справи, які зараз у нас лунають про інформаційну безпеку, теж заслуговують на категорію невідкладного розгляду справи. Таким чином буде визначена правовизначеність процедури: суд повинен це розглянути, але зробити це максимально швидко", - уточнив Зіневич.

Водночас він зауважив, що Національна рада не має ставати каральним чи правоохоронним органом, адже в регулятора "трохи інші завдання і мають бути інші повноваження".

"Разом із тим, безумовно, Національна рада повинна мати необхідні можливості для того, щоб вчасно реагувати на сучасні виклики, які є", - сказав він.

Водночас Зіневич підкреслив, що законодавство, яке нині регулює діяльність Нацради, готувалося у мирні часи, а тому "ми стикаємося з тим, що в Нацради інколи не вистачає юридично повноважень, щоб вчасно реагувати".

"Так, повноваження ніби є, але повноважень швидкого реагування практично мало. І повноваження реагувати на подію, яка ще не відбулася, а є лише у вигляді анонсів, можливо, провокативних, у нас теж відсутні", - додав новий представник медіарегулятора.

Як повідомлялося, 9 липня Президент Володимир Зеленський видав указ №503/2019 про призначення Юрія Зіневича членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру декларацій, Зіневич є віцепрезидентом адвокатського об’єднання "Адвокатська фірма "Наше право".