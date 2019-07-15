Зіневич: В Офісі Президента не висували жодних умов перед моїм призначенням

Новий член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Зіневич запевняє, що в Офісі Президента йому не висували жодних умов перед призначенням на посаду.

Про це він заявив у понеділок під час зустрічі з представниками менеджменту телеканалів, журналістами та медіаекспертами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ні, ніхто нікому ніяких умов не ставив: ані мені не ставилися умови, ані я не ставив - жодних умов. Я на співбесіді сказав, що критерієм роботи для члена Нацради я бачу, перш за все, дотримання закону, підтримку незалежності медіа в будь-якому випадку, свободи слова, бо це є підвалинами для демократичної країни, і в принципі, для мене це є єдиним критерієм роботи. Мені не було по цьому поставлено жодних додаткових запитань чи вимог, - усі з цим погодилися", - зазначив Зіневич.

Водночас він додав, що призначення відбувалося "дуже демократично і жодних таємниць у цьому немає".

"Це було достатньо просто і демократично: мені зателефонували з Офісу Президента, з приймальні Кирила Тимошенка, який є заступником голови Офісу Президента, запропонували прийти на співбесіду. Я прийшов, був присутній пан Кирило і ще декілька співробітників офісу президента. Зі мною поспілкувалися і, відповідно, прочитали моє резюме, послухали мої думки, сказали, що ще зателефонують, потім пройшло ще декілька днів - мені зателефонували і запропонували ще раз прийти. Я так розумію, що в цей час був розгляд й інших кандидатур. Яких - я не знаю... Після чого фактично мені сказали, що підходжу як кандидат для призначення і фактично відбувся указ Президента", - уточнив член Нацради.

Як повідомлялося, 9 липня Президент Володимир Зеленський видав Указ №503/2019 про призначення Юрія Зіневича членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру декларацій, Зіневич є віцепрезидентом адвокатського об’єднання "Адвокатська фірма "Наше право", 33,33% акцій якого володіє. Водночас він володіє 50% ТОВ "Індиго Автосервіс" і є кінцевим бенефіціарним власником цієї компанії. Дохід Зіневича за 2018 рік становить 94,7 тис. грн. Разом з тим він зберігає 1 млн грн готівкою.

За інформацією Центральної виборчої комісії, Зіневич на позачергових парламентських виборах 2014 року балотувався як самовисуванець по 104-му одномандатному округу (Луганська область), а у 2015 році – до Київської міської ради від Української народної партії.

Окрім того, протягом 2006-2007 років Зіневич працював штатним помічником-консультантом з медійних питань народного депутата п’ятого скликання і нинішнього першого заступника голови Нацради Ольги Герасим’юк, яка на момент обрання до парламенту була генеральним продюсером ТРК "Студія "1+1". У коментарі "Детектору медіа" щодо призначення Зіневича членом регулятора Герасим'юк зазначила, що знає його з часів роботи на "1+1", де він працював у юридичній службі.