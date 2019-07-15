Радник Зеленського заявив, що планується ліквідування МІП

Команда Президента України Володимира Зеленського планує ліквідувати Міністерство інформаційної політики, а також об'єднати Національну раду з питань телебачення і радіомовлення з Державним комітетом телебачення і радіомовлення.

Про це заявив радник команди Президента України Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв під час експертної зустрічі "Деолігархізація медіа: як забезпечити незалежність ЗМІ від їхніх власників?" 15 липня, повідомляє “Детектор медіа”.

"МІП ми плануємо перезавантажити у нуль", – сказав він.

Потураєв повідомив, що в планах президентської команди – об’єднання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення (незалежний регуляторний орган) і Державного комітету телебачення і радіомовлення (орган виконавчої влади).

"У нас є ідея об'єднання Держкомтелерадіо та Нацради. Тому що в Держкомтелерадіо мало господарських функцій. Треба зміцнити в тому числі і фінансово, особовий склад. Також ми маємо забезпечити незалежність регулятора", - сказав він.

За його словами, зараз у команді Президента обговорюють різні можливості зміни квотного принципу формування Нацради. Зокрема, по троє членів регулятора можуть призначати Президент, парламент і Кабмін. Однак остаточне рішення ще не узгоджено.

Потураєв додав, що в оновленого регулятора мають бути розширені функції.

На запитання, яким чином планується об'єднати Нацраду і Держкомтелерадіо, Потураєв відповів, що шляхом змін до Конституції. При цьому, на думку Потураєва, регулятор має залишатись конституційним органом.

Як повідомлялося, і Нацради з телебачення та радіомовлення, і Державний комітет телебачення і радіомовлення передбачені Конституцією України.