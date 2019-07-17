Творців нагород відзначили орденами “За розбудову України”

“Це “Знак народної пошани” для державних службовців. Банкнотно-монетний двір НБУ і ці люди - їх п’ятеро - в різних галузях сприяли створенню нагородної системи України”, - підкреслив, вручаючи нагороди, член робочої групи Комітету ВР з реформування нагородної системи України, автор десяти знаків державних нагород, директор виробничо-творчого об’єднання “Орден” Олександр Сопов.

В Укрінформі нагородили держслужбовців України / Фото: Мінченко Геннадій, Укрінформ

Він зазначив, що “Знаками народної пошани” нагороджені більше 170-ти тисяч осіб, зокрема й президенти, прем’єр-міністри України та інших держав, бійці АТО.

“На сьогодні це найбільша нагородна система громадських нагород у світі”, - сказав Сопов.

Він також повідомив про створення громадської ініціативної групи, яка взяла на себе зобов’язання напрацювати збалансовану систему реформування нагород України, та представив її членів - команду з п’яти осіб. Крім самого Сопова, це художник Олекса Руденко, фахівець з міжнародної фалеристики Максим Царенко, член Комісії державних нагород та геральдики Ігор Мазепа та політик і державний діяч Олександр Рябека.

“Вже найближчим часом ми презентуємо цю систему Президентові України. Цьому передуватиме указ Президента про відомчі заохочувальні відзнаки та закон про нагородну систему України”, - поінформував Сопов.