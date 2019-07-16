Зеленський нагородив футболістів U-20, які виграли чемпіонат світу

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами членів молодіжної збірної команди України U-20 з футболу та золотих медалістів ІІ Європейських ігор, де українці посіли загальнокомандне третє місце.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Зокрема зазначається, що Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відвідали Державне підприємство «Олімпійський навчально-спортивний центр «Конча-Заспа», де Президент вручив державні нагороди членам юнацької збірної України (U-20) з футболу, які перемогли на чемпіонаті світу в Польщі.

Також глава держави нагородив золотих медалістів ІІ Європейських ігор, на яких Україна посіла загальнокомандне третє місце.

«Я пишаюся тим, що живу з вами в одній країні, в один час. Держава для вас, спортсменів, замало робила. Ми хочемо це змінити – ставлення і до вас, і до спорту», – заявив Зеленський під час вітального слова.

Також Президент зазначив, що після приїзду до «Конча-Заспи» він отримав інформацію про невеликі стипендії українських спортсменів. Зеленський пообіцяв вирішити цю проблему.

«Я знаю, що у вас дуже маленькі спортивні стипендії. Ми збільшимо. Обов'язково допомагатимемо вам. Кажіть про проблеми – будемо вирішувати», – наголосив він.

Читайте також: Українська команда стала чемпіоном світу з футболу серед вихованців дитбудинків

Володимир та Олена Зеленські оглянули інфраструктуру навчально-спортивного комплексу, зокрема відвідали зали спортивної гімнастики, важкої атлетики та греко-римської боротьби.

Також глава держави ознайомився з планами реконструкції та технічного переоснащення комплексного ігрового залу, будівництва спеціалізованого сучасного спального корпусу, що відповідатиме потребам спортсменів з обмеженими можливостями, та спеціалізованого плавального комплексу олімпійського класу на території Олімпійського навчально-спортивного центру.

Президент України також ознайомився з умовами проживання спортсменів у гуртожитку на території комплексу. Крім того, під час розмови з генеральним директором Олімпійського навчально-спортивного центру «Конча-Заспа» Андрієм Крилюком та олімпійським чемпіоном Олегом Верняєвим глава держави пообіцяв посприяти виділенню житла тим спортсменам, які цього потребують.