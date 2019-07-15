В успішність реформ вірять 60% українців: Бекешкіна радить новій владі не зволікати

Більшість українців вірять у реформи і готові терпіти матеріальні труднощі заради їх успіху, проте ці настрої можуть різко змінитися, якщо після виборів влада їх відтермінує.

На цьому наголосила директор Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Ірина Бекешкіна під час презентації соцдослідження, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У суспільстві зараз сформувалася дуже сприятлива атмосфера для проведення реформ. Тим більше що, відповідно до опитування, головні сподівання як на рушія здійснення в Україні необхідних реформ люди покладають на новообраного Президента Зеленського. Такі сподівання покладають 61%. Такого в нас ніколи не було. Свого часу Президент Порошенко теж сприймався як рушій реформ, але тоді ця цифра становила 38%", - сказала Бекешкіна.

Вона додала, що сподівання на проведення реформ 46% українців покладають на Верховну Раду, яка буде обрана на виборах, 42% - на майбутній уряд.

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"Тобто загальний клімат для майбутньої влади для проведення реформ надзвичайно позитивний. Але в цьому позитиві є й небезпека. Якщо необхідні реформи не будуть проведені швидко і ефективно, то ці настрої можуть обернутися на протилежні, і люди взагалі зневіряться в тому, що Україна зможе подолати труднощі, що в Україні реформи можливі. Тому цілком очевидно, що треба одразу після виборів активно братися до роботи, об’єднувати всі реформаторські сили, які існують у суспільстві, не відволікаючись на з’ясування стосунків", - підкреслила соціолог.

Водночас вона зазначила, що рідко коли в суспільстві виникають такі різкі сплески громадської думки, як зараз.

"Не так часто бували в історії новітньої України періоди, коли більшість вважала, що Україна рухається в правильному напрямку. Вперше це було після Помаранчевої революції. Вдруге - після Революції Гідності. І це от зараз, коли більшість вважає, що Україна почала рухатися в правильному напрямку. В суспільстві різко зріс оптимізм. Зараз 60% українців вірять в успішність реформ і 34% не вірять. Ще рік тому цифри були зовсім протилежними: вірили 34%, не вірили 62%", - навела Бекешкіна результати нещодавнього опитування.

Відповідно до опитування, сказала соціолог, зараз більшість вважає, що Україна може подолати наявні проблеми і труднощі.

"34% взагалі впевнені, що це станеться протягом найближчих кількох років. Правда, 44% відносять вирішення проблем на більш віддалену перспективу. Але ще рік тому лише 20% були впевнені, що Україна зможе подолати труднощі протягом найближчих років", - зауважила вона.

Також зросла кількість громадян, які задля успіху реформ готові терпіти певні матеріальні труднощі.

"Тих, хто готовий терпіти скільки треба, зараз майже 20%. У 2018 році їх було 9%. Істотно зросла й кількість тих, хто здатен терпіти певний час. Зараз їх 40%, ще рік тому таких було 24%. Тобто люди готові терпіти заради реформ", - констатувала соціолог.

За її словами, дуже важливо, що у суспільстві зменшився патерналізм.

"Зараз істотно зменшилась кількість тих, хто покладається на державу, й істотно зросла кількість тих, хто вважає, що саме людина має використовувати ті шанси, які повинна давати держава. Зараз таких 61%, у травні 2018 року їх було 45%. Водночас у людей зросла цінність громадянських прав і свобод, зросла кількість тих, хто не готовий поступитися своїми правами і свободами задля певних матеріальних благ", - підкреслила Бекешкіна.

Загальнонаціональне опитування "Реформи в Україні: Громадська думка населення" було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донбасу. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.