Новий член Нацради Зіневич заперечує зв’язок із Коломойським

Новопризначений член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Зіневич заперечив будь-який зв'язок із українським олігархом і власником "1+1" Ігорем Коломойським та зазначив, що немає жодного діючого контракту з телеканалом.

Про це Зіневич заявив у понеділок під час зустрічі з представниками менеджменту телеканалів, журналістами та медіаекспертами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ні, я не знаю пана Коломойського, ніколи з ним не був знайомий і, відповідно, жодні стосунки мене з ним не пов'язують. Я працював на "1+1" фактично в роки, коли канал був дуже молодий, усе тільки починалося, особливо коли я прийшов у 1997 році, не було тих багатьох відомих власників, які є зараз відомими. Буди зовсім інші часи. Відповідно, казати, що я людина з орбіти пана Коломойського чи ще когось, - це абсолютно неправильно", - прокоментував Зіневич.

За його словами, він також немає жодного діючого контракту з телеканалом "1+1".

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"У мене немає жодного діючого контракту з "1+1" або з групою компаній "1+1", і також не співпрацюю і не співпрацював у цей час (з 2004 року - ред.) із людьми, які є діючими працівниками або медіа-персонами "1+1" або групи компаній "1+1", - сказав член Нацради.

Як повідомлялося, 9 липня Президент Володимир Зеленський видав указ №503/2019 про призначення Юрія Зіневича членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення.