Зеленський призначив адвоката Зіневича членом Нацради з питань телерадіомовлення
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив своїм указом Юрія Зіневича членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
Відповідний указ оприлюднено на сайті Глави держави.
"Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4, 6 закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» постановляю: призначити Зіневича Юрія Михайловича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - йдеться в указі.
Згідно з е-декларацією Зіневича, він має частку (33,33%) в адвокатському об'єднанні "Адвокатська фірма "Наше право".
Окрім того, Зіневич є власником ТОВ "Індіго автосервіс".
Як повідомлялося, у травні Президент України Володимир Зеленський скасував указ свого попередника Петра Порошенка про призначення Володимира Горковенка членом Нацради з ТБ та радіомовлення.