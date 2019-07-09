Зеленський призначив адвоката Зіневича членом Нацради з питань телерадіомовлення

"Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4, 6 закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» постановляю: призначити Зіневича Юрія Михайловича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - йдеться в указі.

Згідно з е-декларацією Зіневича, він має частку (33,33%) в адвокатському об'єднанні "Адвокатська фірма "Наше право".

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Окрім того, Зіневич є власником ТОВ "Індіго автосервіс".

Як повідомлялося, у травні Президент України Володимир Зеленський скасував указ свого попередника Петра Порошенка про призначення Володимира Горковенка членом Нацради з ТБ та радіомовлення.