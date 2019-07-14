День народження Сенцова в Берліні відзначили мистецькою акцією протесту

Акція протесту проти ув'язнення українського режисера Олега Сенцова в РФ пройшла в Берліні в день його народження.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перед посольством Росії у ФРН було розгорнуто плакати з вимогою звільнити Сенцова та інших українських політичних в'язнів. Тут-таки встановили символічний тюремний намет, розмальований у кольори російського триколору та зображенням «зелених чоловічків».

Учасники акції читали німецькою та українською мовами уривки з книжки Сенцова «Жизня», написаної в ув'язненні. Багато охочих написали побажання Олегові різними мовами просто в книжці, яку передадуть його сестрі.

Організаторами дійства виступили росіянка Ірина Рау, яка мешкає в Дрездені, та німецький інженер із Лейпцига Уве Шредер.

День народження Сенцова в Берліні / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Вони періодично проводять різні політичні акції, починаючи з 2014 року. Рау нерідко влаштовувала поодинокі пікети в Дрездені. Зараз обидвоє вперше спеціально приїхали з цієї нагоди до Берліна.

Ідея проведення нинішньої акції належить Уве Шредеру, який вже 5 років цікавиться долею Сенцова. («Уве любить Росію та не любить диктаторів, як усі нормальні люди», - каже про нього Ірина Рау).

«Олег Сенцов неодмінно має бути звільнений і якнайшвидше повернутися до своєї родини», - каже Шредер. Він дізнався про режисера завдяки його фільму «Геймер», коли займався проблематикою залежності дітей від електронних «збройних» ігор. Почувши про те, що сталося з українцем, став слідкувати за розвитком подій. У Лейпцигу торік улаштовував акції, закликаючи не проводити ЧС з футболу в Росії. Книжку «Жизня» німець називає дуже «доброю та вражаючою».

Уве Шредер також зазначив, що громадяни ФРН вельми чутливі до несправедливості та теми незаконного увʼязнення, «але їхня чуйність до долі України є дуже незначною». Тому, переконаний він, треба робити так, аби німецьке суспільство більше дізнавалося, про те, що відбувається в Україні та навколо неї.