Посольство РФ у Латвії пікетували з вимогою звільнення в’язнів Кремля
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Учасники акції прийшли з українськими прапорами, прапором кримських татар, а також історичним прапором Білорусі (біло-червоно-білим).
Пікетувальники тримали плакати різними мовами: «Свободу політичним в’язням», «Свободу кримським мусульманам», «Крим - це Україна», «Свободу Сенцову», «Свободу українським військовополоненим морякам».
У Ризі пікетували посольство РФ / Фото: Олег Кудрін, Укрінформ
Учасники також принесли паперові кораблики жовтого та синього кольорів, оточені колючим дротом - це символізувало незаконне захоплення в полон українських кораблів та моряків.
В акції взяли участь близько 20 осіб. Її організатором виступило латвійське Товариство підтримки України / Ukrainas Patriotu Kustiba.