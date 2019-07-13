Посольство РФ у Латвії пікетували з вимогою звільнення в’язнів Кремля

Латвійські активісти та представники української діаспори провели пікетування посольства РФ з вимогою звільнення українських політв’язнів та військовополонених моряків.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники акції прийшли з українськими прапорами, прапором кримських татар, а також історичним прапором Білорусі (біло-червоно-білим).

Пікетувальники тримали плакати різними мовами: «Свободу політичним в’язням», «Свободу кримським мусульманам», «Крим - це Україна», «Свободу Сенцову», «Свободу українським військовополоненим морякам».

У Ризі пікетували посольство РФ / Фото: Олег Кудрін, Укрінформ

Учасники також принесли паперові кораблики жовтого та синього кольорів, оточені колючим дротом - це символізувало незаконне захоплення в полон українських кораблів та моряків.

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В акції взяли участь близько 20 осіб. Її організатором виступило латвійське Товариство підтримки України / Ukrainas Patriotu Kustiba.