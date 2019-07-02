Українська діаспора в Італії пікетуватиме Путіна

Українська діаспора в Римі в день візиту президента РФ Володимира Путіна, 4 липня, проведе пікет “Зупинимо путінську агресію в Україні!”.

Про це повідомляє Український погляд.

“4 липня, в четвер, в Римі та Ватикані перебуватиме з офіційним візитом президент РФ Володимир Путін. На знак протесту проти окупації Росією частини території України та проти війни, яку вже 5 років путінський режим веде на Донбасі, Оргкомітет Євромайдан Рим організовує маніфестацію “Зупинимо путінську агресію в Україні!””, - йдеться у повідомленні.

Метою заходу є нагадати італійській владі про кримінальні злочини кремлівського агресора в Україні та закликати країни Західної Європи до спільної протидії імперській політиці Росії, зазначають організатори.

“Вже 5 років в Україні щодня російські окупанти вбивають українців! Ми не можемо мовчати! Прийди на мирний протест! Скажи Путіну – НІ!”, - йдеться у дописі.

Акція відбудеться 4 липня, в день візиту Путіна до Риму, в 15.00, в центрі міста, на площі Бокка делля Веріта! (piazza della Bocca della Verità).