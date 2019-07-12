Супрун попереджає про позови до ЄСПЛ через закон про хімічну кастрацію

Закон про протидію сексуальному насильству передбачає не лікування хворих на педофілію, а покарання всіх людей, які вчинили злочини сексуального характеру щодо неповнолітніх. Це загрожує Україні позовами до Європейського суду з прав людини.

Про це написала у Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"За законопроєкт, який готували експерти та який відповідає міжнародним нормам права, проголосували в першому читанні. Але Ляшко на хвилі передвиборчого популізму просунув в Раді закон, який буквально легалізує в країні застосування антигуманних методів з тотальним порушенням будь-яких прав людини. Використання хімічної кастрації як методу покарання без згоди і є грубим порушенням прав людини, передбачених Конституцією України та міжнародними конвенціями. Воно має бути частиною лікування, яке має відбуватися гуманно і доповнюватися іншими методами. Якщо цей закон вступить в силу, Україна матиме позови до Європейського суду з прав людини. А відтак, гроші платників податків будуть витрачатися на компенсації ґвалтівникам. Адже вже зараз очевидно, що це буде визнано порушенням прав людини", - написала Супрун.

Окрім того, відкриті реєстри які пропонуються цим законом, за словами Супрун, можуть нашкодити перш за все жертвам сексуального насильства, адже велика частина випадків сексуального насильства стається в сім’ях. Лише 10% таких злочинів скоюються незнайомими жертві злочинцями. Решта випадків трапляються в сім’ї або близькому колі.

Супрун зазначила, що педофілія дійсно є психічною хворобою, яку лікують хімічною кастрацією. Але це має відбуватися в комплексі з іншими методами лікування. Очільниця МОЗ висловила сподівання, що Президент не підпише цей закон, оскільки таке антигуманне "лікування” суперечить професійній етиці лікарів.

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Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 11 липня Верховна Рада ухвалила закон №6449 депутатів від Радикальної партії, який передбачає створення відкритого реєстру педофілів та примусову кастрацію. Того ж дня ВР ухвалила в першому читанні альтернативний законопроєкт №6607.

Різницею між документами є те, що ухвалений закон 6449 передбачає запровадження відкритого реєстру педофілів, а законопроєкт 6607, ухвалений у першому читанні, надаватиме доступ до даного реєстру тільки правоохоронцям та представникам навчальних закладів.