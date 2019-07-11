Рада ухвалила закон про реєстр і хімічну кастрацію педофілів

Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості”.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 247 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон визначає комплексний підхід до вдосконалення законодавства у сфері протидії сексуальним зловживанням щодо дітей. Так, посилюється відповідальність за зґвалтування та розбещення неповнолітніх осіб шляхом внесення змін Кримінального кодексу України. Зокрема згідно зі статтею 152, покарання передбачає застосування примусової хімічної кастрації. При цьому її не застосовуватимуть до осіб, що вчинили злочини у віці до 18 років, і до осіб, старших за 65 років.

Відповідно до закону, покарання у виді примусової хімічної кастрації полягає у примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, які складаються з хімічних речовин, що мають зменшити лібідо та сексуальну активність.

Також законом вносяться зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України та закону «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі». Їх положення доповнені категорією засуджених до позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього, насильницьке задоволення статевої пристрасті в неприродний спосіб, вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолітнього, статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, розбещення неповнолітніх. Щодо таких осіб закон передбачає встановлення адміністративного нагляду.

При цьому припинення адміннагляду не застосовується до осіб, які були засуджені до позбавлення волі відповідно до статей 152 (Зґвалтування), 153 (Сексуальне насильство), 155 (Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку), 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України за зґвалтування, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього, насильницьке задоволення статевої пристрасті в неприродний спосіб, вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолітнього, статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, розбещення неповнолітніх.

Водночас закон передбачає створення публічного реєстру осіб, які були засуджені до позбавлення волі відповідно до згаданих статей Кримінального кодексу за зґвалтування дітей. Кабінет міністрів України має забезпечити створення такого реєстру у двомісячний строк після набуття чинності закону.

Окрім того, закон визначає, що зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітніх каратиметься позбавленням волі на строк від семи до 15-ти років, а не до 12-ти, як це передбачається чинною редакцією Кримінального кодексу. Водночас за вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річчя, злочинців позбавлятимуть волі до п'яти років. На сьогодні стаття 156 передбачає передусім обмеження волі на такий строк.

Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 3 липня рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №6449 у першому читанні та в цілому.