Недава вимагає прийняття закону, який захистить дітей від сексуального насильства

Профільний комітет Верховної Ради відреагував на народну петицію, розглянув і рекомендував прийняти за основу і в цілому законопроєкт № 6607.

Гучний законопроєкт має три революційні новації й покликаний створити ефективну систему захисту дітей від педофілів, про це кореспонденту Укрінформу повідомив один з авторів документа Олег Недава.

«Законопроєкт передбачає створення закритого Реєстру осіб, засуджених за статеві злочини проти дітей. Доступ до реєстру зможуть мати лише працівники правоохоронних органів, але право на отримання інформації буде також у керівників навчальних, медичних чи інших установ, що працюють з неповнолітніми», - сказав Недава.

Крім того, за його словами, пропонується посилити відповідальність за наругу над дітьми. Недава зазначив, що автори законопроєкту наполягають на збільшенні терміну позбавлення волі для збоченців до 12-15 років (зараз 8-15), а за повторний рецидив зробити його довічним. Разом з тим, виключається можливість умовно-дострокового звільнення засуджених за особливо тяжкі випадки.

«До злочинців, які мають медичний діагноз - педофілія, після відбування дев'яти років покарання, може бути застосована добровільна хімічна кастрація. Як стверджують фахівці, на сьогодні – це єдиний клінічно доведений метод пригнічення статевої функції у чоловіків з небезпечними для навколишніх сексуальними уподобаннями», - зазначив Недава.

Він акцентував увагу, що група розробників нового закону два роки намагалася подолати опір деяких народних обранців. Спочатку законопроєкт був більш жорстким: до 20 років позбавлення волі, примусова хімічна кастрація та відкритий реєстр педофілів. Однак, ці заходи депутати визнали занадто жорсткими і негуманними, тому проєкт тричі допрацьовували у пошуках компромісу між правами дітей і правами насильників.

Але, коли вся Україна здригнулася від страшної трагедії Даші Лук'янової, необхідність прийняття спеціального закону стала очевидною навіть його супротивникам. 28 тисяч українців підписали петицію з вимогою негайно розглянути законопроєкт 6607, додав народний депутат.

«Сподіваюся, що заради порятунку дитячих життів, колеги-депутати відкладуть передвиборну боротьбу і зберуться 8 липня під куполом Верховної Ради. Парламент, який прийме цей законопроєкт, без сумніву, увійде в історію. Запропоновані нами правові новації докорінно змінять чинне кримінальне законодавство і вирішать проблему сексуальних злочинів проти дітей», - підкреслив Недава.

Як повідомлялося, законопроєкт 6607 був зареєстрований у Верховній Раді 21 червня 2017 року. Тоді була зґвалтована і по-звірячому вбита шестирічна Аліна Васютіна із селища Гірник Донецької області. Над дитиною поглумився 33-річний співмешканець її матері.

За статистикою, щороку в Україні фіксується до 4000 фактів сексуального насильства над дітьми, за якими порушується не більше 400-500 кримінальних справ і тільки у 40-50 випадках педофілам виносяться вироки.

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