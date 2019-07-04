За півроку зафіксували 36 нападів на журналістів — НСЖУ

В Україні у червні трапилося 6, а від початку року зафіксовано 36 випадків застосування сили до журналістів в Україні.

Про це повідомили у Національній спілці журналістів України, посилаючись на дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України".

"У червні відразу по два напади на журналістів трапилися в Харкові та Одесі. Крім того, силу проти працівників ЗМІ застосовували у Рівному та на Чернігівщині", - йдеться в повідомленні.

Після перебування у півторамісячній комі у червні помер черкаський журналіст Вадим Комаров. "Це перше убивство українського журналіста від часу загибелі Павла Шеремета у липні 2016 року унаслідок підриву автомобіля", - заявили в НСЖУ.

Зазначається, що найжорстокішим та найрезонанснішим нападом у червні стало побиття харківського оператора Вадима Макарюка 7 червня під час зйомок конфлікту між підприємцями та місцевими активістами на території ТЦ "Барабашово". Кілька осіб накинулися на Макарюка та жорстоко побили, у результаті оператор майже два тижні пробув у реанімації, перенісши інсульт.

Поліції вдалося встановити особи трьох нападників, яким суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Також у червні постраждали одразу дві знімальні групи ІА "Стоп корупції". Зокрема, 13 червня на журналістів Марію Гураль та Володимира Циганова скоєно напад у Прилуках Чернігівської області, де в місцевій кав’ярні проходили збори з імовірним підкупом виборців. Крім того, 27 червня машину знімальної групи "СтопКору" протаранив легковик. Інцидент стався в Одесі під час підготовки сюжету про місцевого суддю.

"Найбільша трагедія останніх часів – це убивство журналіста Вадима Комарова в Черкасах. Фізичну агресію проти журналістів можна зупинити лише вагомим покаранням нападників. Але для цього насамперед правоохоронці мають проводити оперативні ефективні розслідування і упевнювати нас у бажанні захистити журналістів", - зауважив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Як повідомлялося, "Індекс фізичної безпеки журналістів" – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні. Його укладають спільно НСЖУ й громадські організації "Інформаційна безпека", "Платформа прав людини", Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.