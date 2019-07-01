НСЖУ прокоментувала ситуацію у ZIK через купівлю медіа-групи соратником Медведчука

Національна спілка журналістів України стурбована ситуацією з масовим звільненням працівників національного телеканалу ZIK та інформаційного агентства ZIK у зв’язку з раптовою зміною власника медіа-групи.

Про це йдеться в заяві НСЖУ, оприлюдненій на її офіційному сайті.

“Протягом двох тижнів представники Спілки проводили консультації зі співробітниками телеканалу для з’ясування обставин звільнення та напрямів ефективної допомоги колегам”, - зазначили в НСЖУ.

Водночас там висловили солідарність із колективом телеканалу ZIK, який цього року отримав спеціальну відзнаку НСЖУ “Акула пера” за високий професіоналізм і наполегливість у висвітленні важливих для суспільства тем. А також зазначили, що авторські програми Тетяни Даниленко, Остапа Дроздова, Вахтанга Кіпіані, щирі професійні зусилля десятків редакторів, журналістів і ведучих телеканалу ZIK, журналістів інформаційного агентства медіа-групи забезпечили ZIKу визнання в української аудиторії.

В НСЖУ наголосили, що ситуація навколо телеканалу ZIK – це більше, ніж питання окремого власника. Це проблема, притаманна українському інформаційному простору в цілому. Відсутність ефективних економічних моделей існування незалежних аудіовізуальних ЗМІ призводить до олігархізації телеканалів. А диктат власника, для якого медіа не є бізнесом, може набувати викривлених форм, які не мають нічого спільного з журналістикою.

“В ці дні хочемо підкреслити, що журналісти мають залежати лише від аудиторії – глядачів, слухачів, читачів. У цьому випадку ЗМІ виконують свою соціальну місію, а не стають інструментом у руках політиків чи олігархів”, - ідеться в заяві.

Також Національна спілка журналістів закликала журналістську спільноту, всі політичні сили здійснювати постійний тиск на українську владу для зміни правил роботи на ринку аудіовізуальних послуг, створення умов для економічної незалежності медіа і забезпечення реальної незалежної редакційної політики для всіх телеканалів.

“Ми підтримуємо впровадження професійних стандартів у редакційну практику та закликаємо поважати свободу слова на телебаченні, яке з усіх ЗМІ в Україні має найбільше поширення і найбільший вплив”, - наголосили в НСЖУ.

Як повідомляв Укрінформ, 14 червня стало відомо, що новим власником каналу ZIK став соратник одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука - Тарас Козак.

Після цього ряд топ-менеджерів медіахолдингу ZIK звільнилися. Зокрема, з каналу ZIK пішли керівник департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан, шеф-редактор новин телеканалу Роман Недзельський, автор і ведучий політичного ток-шоу «Прямим текстом», хард-ток-шоу «Drozdov» Остап Дроздов, закрив свою програму автор та ведучий Вахтанг Кіпіані. Також про звільнення повідомила головний редактор ІА ZIK Тетяна Вергелес.

Тепер у медіаактиві Козака три канали: «112 Україна», NewsOne і ZIK.