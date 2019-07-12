Легалізація марихуани та одностатеві шлюби: "Слуга народу" не має єдиної позиції

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що у цієї політичної сили поки що немає єдиної позиції щодо легалізації марихуани та одностатевих шлюбів.

Про це він сказав в інтерв'ю журналу НВ.

"Це складне питання, з якого у нас ідуть глибокі внутрішньопартійні дискусії. Ми розуміємо, що, якою б не була наша відповідь, знайдуться ті, хто буде незадоволений. Тому, щойно ми досягнемо консенсусу в цьому питанні, обов’язково проінформуємо громадськість", — заявив Разумков.

Як повідомлялося, 17 травня у Верховній Раді подали на реєстрацію законопроект про використання марихуани з медичною метою. Це перший законопроект, написаний і внесений в український парламент на виконання електронної петиції, яку підписали понад 25 тисяч людей. Його вже тричі мали розглянути у ВР, однак досі цього не сталося.