До вишів уже подали майже 300 тисяч е-заяв

За п'ять днів абітурієнти подали до закладів вищої освіти майже 300 тисяч електронних заяв

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки y Facebook.

"На ранок 12 липня створено 148 760 електронних кабінетів, з них активовано 148 546. Подано електронних заяв 298 445", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, вступна кампанія у заклади вищої освіти стартувала з 1 липня/ Fбітурієнти, які вступають за сертифікатами ЗНО, мають змогу подати електронні заяви до університетів через систему ЄДЕБО. Цьогоріч вступники можуть подати 7 заяв на 4 спеціальності. Прийом електронних заяв триватиме до 22 липня, 26 липня відбудеться оприлюднення рейтингового списку вступників на бюджетну форму навчання, до 31 липня - виконання вступниками вимог до зарахування. Зарахування на бюджетні місця - до 1 серпня. Зарахування на контрактну форму навчання триватиме до 30 вересня.