Абітурієнти створили понад 95 тисяч електронних кабінетів

За перший тиждень вступної кампанії у заклади вищої освіти абітурієнти створили 95 тис. 590 електронних кабінетів.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки у Facebook.

"На ранок 5 липня створено 95 590 електронних кабінетів, з них активовано 94 900", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня стартувала вступна кампанія у заклади вищої освіти. З 1 липня абітурієнти можуть створити електронний кабінет вступника, з 10 липня ті, хто вступає на основі сертифікатів ЗНО, може подати через електронний кабінет заяви до обраних вишів. 22 липня о 18 годині - завершення прийому заяв через електронний кабінет.

Фото: osvitoria.media