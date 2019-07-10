Вступ до ЄС підтримують дедалі більше українців

У червні показник підтримки можливого членства України у Європейському Союзі сягнув майже 60%.

Про це ідеться в результатах дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту.

Згідно з оприлюдненими даними, у червні 59% опитаних обрали варіант “Європейський союз” у відповідь на запитання, “якби Україна могла стати членом тільки одного міжнародного економічного союзу, це слід було би зробити з... “.

Водночас, 19% респондентів віддали свої голоси за членство у Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану, 10% - обрали іншу відповідь і 11% - було важко відповісти на це запитання.

Порівняно з травнем кількість прихильників членства України у ЄС зросла. Тоді членство України в Європейському Союзі підтримали 57% респондентів.

Водночас, якби сьогодні проводився референдум про вступ України в НАТО, то у червні 53% респондентів проголосували б “за”, проти віддали б свої голоси 29%, 4% не брали б участі в референдумі, а 14% - важко відповісти.

Згідно з опитуванням, серед тих, хто висловився на підтримку членства України в НАТО, 46% вважають, що НАТО допоможе Україні збільшити оборонні стандарти, 44% переконані, що НАТО захистить Україну.

Водночас 6% респондентів вважають, що НАТО не дає жодної вигоди, Україні це потрібно для міжнародного престижу, і 4% було важко відповісти на це запитання.

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 13 по 23 червня 2019 р.

Всього було опитано 2,400 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту.

Допустима похибка не перевищує 2.0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 61.8%.