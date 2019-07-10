В Україну надійде препарат для лікування раку молочної залози за зниженою ціною

Україна закупила препарат для лікування раку молочної залози за ціною, що утричі дешевша.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

"Україна закупила препарат для лікування раку молочних залоз за рекордно низькою ціною за допомогою Програми розвитку ООН (ПРООН). Раніше ліки з діючою речовиною трастузумаб закуповувалися за ціною 490 доларів за флакон. Тепер закупівлі через міжнародні організації дозволили отримати втричі нижчу ціну - 155 доларів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перша партія трастузумабу - 1500 флаконів - прибула в Україну.

"Перша партія вже поставляється до регіонів. Місцеві департаменти охорони здоров’я найближчим часом мають розподілити препарат по медзакладах, відповідно до заявок. Упродовж місяця в Україну поставлять ще понад 13 тисяч флаконів трастузумабу", - зазначили у відомстві.

У МОЗ поінформували, що найближчим часом планується закупівля препарату для забезпечення 100% потреби (близько 65 тисяч флаконів).

"Якщо раніше держава забезпечувала до 15% пацієнток із раком грудної залози цим препаратом, то цього року вперше планується покрити заявлену потребу на 100%. Ефективність і якість препарату підтверджується тим, що він схвалений у країнах із Строгим національним регулятивним агентством (SRA). Його закуповують півтора десятка європейських держав, зокрема, Німеччина, Франція, Австрія, Швеція та інші", - повідомили у МОЗ.

Там також зауважили, що ці ліки застосовуються для лікування раку молочної залози як ранньому, так і метастатичному етапі, із підвищеною експресією HER2.