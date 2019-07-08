МОЗ спростує фейк про перездачу міжнародного іспиту за $150

"150 доларів за перескладання міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM) - фейк. За потреби, перескладати IFOM студенти насправді будуть за власний кошт - так само, як і будь-який інший компонент ЄДКІ (КРОК 1, іноземну мову). Вартість такого перескладання коливатиметься в межах суми за перескладання КРОКу чи іноземної мови. І це точно не буде 150 доларів", - наголосили у МОЗ.

У повідомленні зауважується, що сума у 150 доларів США за індивідуальне складання IFOM дійсно фігурувала у повідомленнях Центру тестування при МОЗ України, але це було раніше, до того, як IFOM став частиною Єдиного державного кваліфікаційного іспиту. “На той час іспит не був обов'язковою частиною ЄДКІ. Студенти його складали добровільно, якщо мали бажання отримати відповідний сертифікат”, - підкреслили у МОЗ.

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Як повідомляв Укріфнорм, 1-3 липня українські студенти-медики вперше складали міжнародний іспит з основ медицини (IFOM), як частину Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ).