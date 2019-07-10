Кабмін затвердив порядок надання статусу УБД борцям за незалежність України

Кабінет міністрів України затвердив Порядок надання статусу учасника бойових дій (УБД) особам, які визнані борцями за незалежність України у ХХ столітті.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду в середу, інформують у Мінсоцполітики.

"З метою реалізації права осіб, які виборювали незалежність України у ХХ столітті, на отримання статусу учасника бойових дій та відповідних пільг і гарантій, передбачених законодавством України, Урядом 10 липня 2019 року затверджено відповідний Порядок", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Верховна Рада України прийняла закон України № 2640-VIII, яким внесено зміни до закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" в частині надання статусу учасника бойових дій борцям за незалежність України у XX столітті.

Відповідно до зазначеного закону учасниками бойових дій визнаються представники Української військової організації (УВО), Організації українських націоналістів (ОУН), Української повстанської армії (УПА), Української повстанської армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Української народної революційної армії (УНРА), які зі зброєю у руках проводили бойові дії із нацистським окупаційним режимом та у подальшому чинили збройний опір комуністичному режимові, визнаному законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" злочинним і таким, що здійснював політику державного терору в Україні.