У НАБУ пояснили, з чим були пов’язані обшуки у Фонді держмайна

У НАБУ розповіли, що обшуки у Фонді державного майна пов’язані з отриманням хабара заступником голови Державної архівної служби.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

Зазначаэться, що підозрюваний пообіцяв «допомогти» з працевлаштуванням у Фонді держмайна за винагороду у 10 тисяч доларів, але згодом погодився на 9,8 тисячі.

«Гроші передавалися двома траншами. Під час отримання другого — у розмірі 4,8 тис. дол. США, посадовця й викрили «на гарячому», — йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці затримали чиновника і вирішують питання про оголошення йому підозри.

Таким чином, НАБУ спростувало інформацію ЗМІ, які писали про затримання голови Фонду державного майна Віталія Трубарова.