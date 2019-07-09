Трубаров спростував інформацію про свій арешт

Виконуючий обов’язки голови Фонду державного майна Віталій Трубаров спростував інформацію щодо його затримання детективами НАБУ.

Про це він написав у Facebook.

"Поки в інформаційному просторі мене начебто затримувало НАБУ, доповідав на засіданні Урядового комітету з питань соціальної політики та гуманітарного розвитку пропозиції Фонду щодо закону "Про професійну (професійно-технічну) освіту". Мова йде про можливість навчальним закладам здавати в оренду приміщення під надання освітніх послуг", - написав Трубаров.

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Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро спільно зі Службою безпеки України здійснюють обшуки у приміщенні Фонду державного майна в Києві. Водночас з'явилась інформація, що нібито Трубаров був затриманий детективами НАБУ, однак згодом віцепрем'єр-міністр України Павло Розенко спростував інформацію щодо затримання в.о. глави Фонду держмайна.