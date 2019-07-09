Трубаров спростував інформацію про свій арешт

Трубаров спростував інформацію про свій арешт

Укрінформ
Виконуючий обов’язки голови Фонду державного майна Віталій Трубаров спростував інформацію щодо його затримання детективами НАБУ.

Про це він написав у Facebook.

"Поки в інформаційному просторі мене начебто затримувало НАБУ, доповідав на засіданні Урядового комітету з питань соціальної політики та гуманітарного розвитку пропозиції Фонду щодо закону "Про професійну (професійно-технічну) освіту". Мова йде про можливість навчальним закладам здавати в оренду приміщення під надання освітніх послуг", - написав Трубаров.

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Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро спільно зі Службою безпеки України здійснюють обшуки у приміщенні Фонду державного майна в Києві. Водночас з'явилась інформація, що нібито Трубаров був затриманий детективами НАБУ, однак згодом віцепрем'єр-міністр України Павло Розенко спростував інформацію щодо затримання в.о. глави Фонду держмайна.

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