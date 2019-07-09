Кількість українців, які підтримують вступ до НАТО, зросла на 46% за сім років

Вступ до Північноатлантичного Альянсу підтримують 62% українців, тоді як 21% - проти.

Такі дані соціологічного дослідження презентував директор Центру стратегічного розвитку територій Андрій Орлов під час пресконференції в Укрінформі.

“62% українців підтримують вступ до НАТО, за даними дослідження, 21% респондентів не підтримують таку політику”, - сказав він.

Експерт уточнив, що на заході вступ до НАТО підтримують 76% респондентів, на Донбасі — 37%, на півночі — 66%, на півдні - 55%.

Водночас Орлов підкреслив, що із 2012 року на 46 % збільшилася кількість українців, які підтримують вступ до Альянсу.

Також експерт розповів, що 57% українців вважають членство в НАТО основною гарантією безпеки України, 8% вважає, що таким гарантом може бути військовий союз із Росією та іншими країнами СНД, а 18% наразі кажуть, що такі гарантії безпеки може дати лише позаблоковий статус.

При цьому він відзначив, що із 2012 року на 44% збільшилася частка тих українців, які вбачають у НАТО гарантію безпеки, а кількість прихильників позаблокового статусу за останні два роки зменшилася на 10.

Серед аргументів на користь вступу до НАТО, за даними опитування, українці найчастіше називають те, що це дасть гарантію безпеки України, або ж це стане наступним кроком до ЄС, а також дасть змогу зміцнити та модернізувати українську армію.

Водночас українці побоюються, що вступ до НАТО може сприяти втягненню України у військові дії країн-членів Альянсу та провокуванню Росії на відкриту агресію проти України.

У свою чергу віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе наявність “міфів” щодо НАТО і ЄС в українському суспільстві назвала вимогою і надалі продовжувати роз’яснювальну роботу серед населення.

“Щодо міфів, які далі продовжують існувати, і стосовно Європейського Союзу, і стосовно Північноатлантичного Альянсу серед українців, у тому, що коли йдеться про те, що, мовляв, наш вступ до НАТО втягне нас у військові дії НАТО або спровокує Росію на відкриту агресію проти України, то це просто вимагає від нас подальшої роз’яснювальної роботи”, - підкреслила вона.

Климпуш-Цинцадзе нагадала, що Російська Федерація напала на Україну саме тоді, коли Україна мала позаблоковий статус.

Вона наголосила, що це не зупинило РФ, а навпаки, “роз’ятрило її апетит”.

Дослідження проведене 14-30 травня 2019 року. Участь в опитуванні взяли 2118 респондентів зі 124 населених пунктів із різною кількістю населення.

Статистична похибка становить 2,18 %.