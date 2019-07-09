Вступ до ЄС підтримують 69% українців

69% українців виступають на підтримку вступу України до Європейського Союзу, тоді як 13% - проти.

Такі дані соціологічного дослідження презентував директор Центру стратегічного розвитку територій Андрій Орлов під час пресконференції в Укрінформі.

“На сьогодні 69% населення України готові і підтримують вступ до ЄС, 13% - проти цього і 18% не змогли визначитися зі своєю позицією”, - сказав він та додав, що найбільше євроінтеграцію підтримують на заході України, а найменше на Донбасі.

Водночас експерт зауважив, що якщо порівнювати нинішні дані із даними опитувань за 2012 рік, то за цей час кількість українців, які підтримують вступ до ЄС, зросла на 27%.

Орлов також розповів, що 63% респондентів у цілому довіряють ЄС як партнерові України, 21% - не довіряють, 16% не змогли визначитися.

Разом з тим, він зауважив, що від інтеграції до ЄС українці очікують передусім розширення простору власних можливостей, кращу освіту, кращого працевлаштування, кращої медицини.

Презентація результатів досліджень щодо ставлення і поінформованості громадськості стосовно вступу України до ЄС та НАТО в Укрінформі / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Крім того, за даними дослідження, гарантії безпеки є одним із ключових напрямків, на які очікують від євроінтеграції.

При цьому експерт додав, що серед внутрішніх перешкод інтеграції України до Євросоюзу респонденти назвали здебільшого високий рівень корупції, проблеми на Донбасі та неефективність системи державного управління.

Серед зовнішніх викликів, які можуть стати перешкодою для української євроінтеграції, українці назвали можливе розчарування європейських партнерів в євроінтеграційних можливостях самої України, зміну і розподіл балансу сил у світі, відсутність дієвих міжнародних гарантій для України.

“Українці все одно чекають для себе від євроінтеграції якихось покращень особисто для себе, але сам євроінтеграційний процес вони перекладають на державу, високопосадовців або просто виносять за межі власного життя, власної свідомості”, - резюмував Орлов результати опитування.

Своює чергою, віцепрем'єр-міністер з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе поінформувала, що вказане соціологічне дослідження було проведено на державне замовлення, його здійснив переможець тендеру, проведеного на платформі Prozorro.

“Для нас важливо розуміти наскільки і наша робота з інформування громадян, і загальносуспільні настрої відображаються на розумінні українцями європейської інтеграції, на розумінні Європейського Союзу, на розумінні НАТО”, - підкреслила вона.

Дослідження проведено 14-30 травня 2019 року. Участь в опитуванні взяли 2116 респондентів зі 124 населених пунктів із різною кількістю населення.

Статистична похибка становить 2,18%.