ЄС готовий виділити Україні €500 мільйонів у разі виконання низки умов

Європейський Союз готовий виділити Україні другий транш - 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги, як тільки відповідні умови будуть виконані.

Про це йдеться у спільній заяві, ухваленій учасниками 21-го саміту Україна – ЄС, текст якої оприлюднений на сайті МЗС.

“Обидві сторони наголосили на важливості підтримання Україною макроекономічної стабільності, реалізації програми МВФ, виконання усіх заходів у рамках Програми макрофінансової допомоги ЄС, а також підтримання незалежності Національного банку та стабільності фінансового сектора. ЄС готовий виділити 2-ий транш (500 млн євро) четвертої програми макрофінансової допомоги, як тільки відповідні умови будуть виконані”, - йдеться у заяві.

Учасники саміту підкреслили вагому і непохитну підтримку України Європейським Союзом та її зв'язок з ефективною реалізацією реформ і заходів у відповідних сферах. Вони визнали значний прогрес України у процесі імплементації реформ у таких сферах як охорона здоров'я, децентралізація, пенсійне забезпечення, державне управління, державні закупівлі.

“Ми домовилися про важливість прискорення цих зусиль, зокрема у боротьбі з корупцією, у тому числі упродовж поточного виборчого року. Ефективне верховенство права, належне урядування та економічні можливості є важливими засобами для подолання зовнішнього впливу і спроб дестабілізації. Ми привітали наміри України зменшити непропорційний вплив прихованих інтересів на українську політичну, економічну та медіа сфери (“деолігархізація”)”, - зазначено у заяві.

ЄС оголосив наступні етапи програм з підтримки децентралізації, громадянського суспільства, боротьби з корупцією та інших ключових реформ. Євросоюз продовжуватиме підтримувати Україну у протидії гібридним і кібер- загрозам, а також дезінформації, у тому числі за допомогою стратегічних комунікацій.

Крім того, представники Європейського Союзу визнали важливу допоміжну роль, яку відіграють Консультативна місія ЄС з реформування цивільного сектору безпеки (КМЄС) та Група підтримки України в Європейській Комісії (SGUA).

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Києві проходить 21-й саміт Україна-ЄС.

Від ЄС у Києві присутні президенти Європейської ради Дональд Туск і Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, єврокомісар з політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Хан.

Раніше Зеленський під спільної зустрічі з президентами Європейської Ради та Єврокомісії висловив сподівання, що Україні може не знадобитися проведення 22-го саміту з Європейським Союзом, бо наша держава вже стане невід’ємною частиною Європи.