ВРП звільнила у відставку двох суддів

Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні у вівторок, інформують у ВРП.

Зокрема зазначається, що ВРП ухвалила звільнити у відставку Ігоря Тихомирова з посади судді Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області та Олександра Потаніна з посади судді Одеського апеляційного суду.

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Повідомляється, що рішення ухвалені за результатом розгляду матеріалів щодо звільнення двох суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяви про звільнення у відставку.