ВРП звільнила у відставку двох суддів
Укрінформ
Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні у вівторок, інформують у ВРП.
Зокрема зазначається, що ВРП ухвалила звільнити у відставку Ігоря Тихомирова з посади судді Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області та Олександра Потаніна з посади судді Одеського апеляційного суду.
Повідомляється, що рішення ухвалені за результатом розгляду матеріалів щодо звільнення двох суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяви про звільнення у відставку.