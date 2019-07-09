Гройсман сьогодні проведе Координаційну раду з реформи освіти

Сьогодні під головуванням Володимира Гройсмана відбудеться Координаційна рада з питань впровадження реформи освіти.

Про це повідомляє Урядовий портал.

“У вівторок, 9 липня, під головуванням прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться Координаційна рада з питань впровадження реформи у сфері освіти”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, захід пройде в Будинку уряду, в залі засідань урядових комітетів (8-й поверх, 6-й під’їзд).

Засідання розпочнеться об 11.00.