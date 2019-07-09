ВККСУ рекомендувала Вищій раді правосуддя звільнити 23 суддів
Укрінформ
Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендувала Вищій раді правосуддя звільнити з посад 23 суддів у зв’язку з їхньою відмовою від кваліфікаційного оцінювання на відповідність посаді.
Про це інформує ВККСУ.
“Комісія рекомендує Вищій раді правосуддя звільнити 23 суддів”, - ідеться в повідомленні (їхні прізвища вказано на сайті комісії).
Як зазначається, ВККСУ розглядала питання щодо 25 суддів із Луганської, Донецької областей та Криму про внесення до ВРП подання з рекомендацією про звільнення з посади.
У підсумку комісія відклала розгляд питання щодо двох суддів: Краснодонського міськрайонного суду Луганської області Віталія Горобця та Брянківського міського суду Луганської області Віталія Снегірьова.
Щодо решти 23 суддів ВККСУ ухвалила внести до ВРП подання з рекомендацією про звільнення у зв’язку з відмовою від кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді.