ВККСУ рекомендувала Вищій раді правосуддя звільнити 23 суддів

Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендувала Вищій раді правосуддя звільнити з посад 23 суддів у зв’язку з їхньою відмовою від кваліфікаційного оцінювання на відповідність посаді.

Про це інформує ВККСУ.

“Комісія рекомендує Вищій раді правосуддя звільнити 23 суддів”, - ідеться в повідомленні (їхні прізвища вказано на сайті комісії).

Як зазначається, ВККСУ розглядала питання щодо 25 суддів із Луганської, Донецької областей та Криму про внесення до ВРП подання з рекомендацією про звільнення з посади.

У підсумку комісія відклала розгляд питання щодо двох суддів: Краснодонського міськрайонного суду Луганської області Віталія Горобця та Брянківського міського суду Луганської області Віталія Снегірьова.

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Щодо решти 23 суддів ВККСУ ухвалила внести до ВРП подання з рекомендацією про звільнення у зв’язку з відмовою від кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді.