Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українців із Днем родини.

Привітання оприлюднене на сторінці предстоятеля ПЦУ у Facebook.

“Дорогі українці, щиро вітаю вас із Днем родини! Сім’я – це справжнє Боже благословіння. Вона була, є і назавжди буде берегинею людських та духовних цінностей, чеснот, культури та спадкоємності поколінь. Недарма говорять, що родина – це мала Церква. Справді, це – особлива спільнота присутності Бога, яка покликана плекати найкращі почуття, укріплювати віру та довіру, дарувати тепло та впевненість, творити нове життя, а потім – оберігати, виховувати та готувати його до самостійності й відповідальності, до утвердження свого покликання”, - підкреслив Епіфаній.

Він зазначив, що у сучасному світі, який так швидко розвивається і змінюється, люди за буденною метушнею часто не встигають приділяти достатньої уваги своїм рідним, ставлять за пріоритет не духовні, а матеріальні чинники або, потопаючи в шаленому ритмі буденності, просто не знаходять часу один для одного.

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"Старайтеся завжди пам’ятати і молитися за свої родини, дякувати Богові за батьків, без яких нас би не було, за дітей, які продовжать вашу справу, за всіх наших рідних, які допомагають нам не бути одинокими в цьому світі та відчувати всі радощі сімейного життя. Моліться за свої родини та просіть для них Божого захисту!”- закликав предстоятель ПЦУ.

День родини в Україні святкують 8 липня. Це свято почали відзначати щорічно з 2012 року. День родини припадає на день Петра і Февронії, покровителів сім'ї та шлюбу.