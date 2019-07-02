ПЦУ молитиметься про захист навколишнього середовища

Священний Синод ПЦУ постановив відзначати у ПЦУ в найближчий недільний день після 1 вересня День молитви про захист навколишнього природного середовища.

Про це повідомив митрополит Київський і всієї України Епіфаній уFacebook.

"Священний Синод Православної церкви України, втілюючи в життя рішення Святого і Великого Собору Православної церкви (Крит, 2016) про активну підтримку екологічних ініціатив та встановлення 1 вересня Дня молитви за захист навколишнього природного середовища, постановив відзначати й у ПЦУ в найближчий недільний день після 1 вересня День молитви про захист навколишнього природного середовища (журнал № 32 від 24 червня 2019 р.)", - йдеться у повідомленні.

Епіфаній зазначив, що християни всього світу усвідомлюють важливість екологічних проблем та активно долучаються до різноманітних акцій на захист Божого творіння.

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За його словами, люди помиляються, коли дивляться на природу лише як споживачі, розглядають її виключно як середовище для власного проживання, бо насправді ж рослинний, тваринний та людський світ взаємопов’язані.

"Коли людина, помиляючись, егоїстично уявляє себе єдиним володарем світу, вона не лише нищить довкілля, вона, насамперед, духовно руйнує себе. Людська жадібність, егоїзм та недалекоглядність призводять до бездумного використання природних ресурсів, забруднення довкілля та руйнівних змін клімату. А це – не лише зневага до творіння Божого, але й накопичення негараздів для майбутніх поколінь", - зазначив митрополит Епіфаній.