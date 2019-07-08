Для позбавлення телеканалів Медведчука ліцензій достатньо підстав — Садовий

Ситуація із проросійською пропагандою на контрольованих Медведчуком каналах має бути вирішена через термінове скликання РНБО, куди мають бути викликані члени Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

"Всі рішення треба прийняти там. Президент Зеленський і секретар РНБО Данилюк, якщо не хочуть щоб ситуація вийшла з під контролю, мають бути в цьому максимально зацікавлені", - наголошує політик.

Садовий заявляє, що підстав для позбавлення ліцензій телеканалів Медведчука назбиралось достатньо ще в попередні роки. За його словами, у телеканалу "112 Україна" дія ліцензії завершилась ще у вересні 2018 року.

Читайте також: Парубій закликає Нацраду терміново зібрати засідання щодо NewsOne

Нагадаємо, віднедавна після купівлі телеканалу ZIK соратник Медведчука Тарас Козак володіє вже трьома новинними телеканалами. Раніше Андрій Садовий закликав націоналізувати або позбавити ліцензії ці телеканали.

Вчора один із каналів - NewsOne - анонсував на 12 липня телеміст "Надо поговорить" із російським пропагандистським каналом.