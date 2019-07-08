Парубій закликає Нацраду терміново зібрати засідання щодо NewsOne

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення терміново провести засідання, на якому розглянути питання про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne.
Про це спікер заявив на засіданні Погоджувальної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Медведчуківський проросійський канал NewsOne 12 липня планує провести спільний телемарафон із пропагандистським державним телеканалом «Россия 24». На моє переконання, це відверта провокація антиукраїнських сил. На шостому році від брутального вторгнення російських зелених чоловічків, окупації Криму, захоплення Донбасу, коли щодня гинуть та зазнають поранень наші воїни, коли в полоні перебувають десятки військових і політв’язнів, а на окупованих територіях переслідують українців і кримських татар, продажні політики і їхні прислужники вирішили про щось поговорити з ворогами та вбивцями. І тому я хочу закликати сьогодні Службу безпеки України негайно відреагувати на брутальне порушення законів України. Також закликаю Національну раду з питань телебачення і радіомовлення
негайно провести засідання і розглянути питання, щоб позбавити антиукраїнські ЗМІ ліцензії на мовлення», - зауважив Парубій.
Як повідомлялося, російський журналіст Дмитро Кисельов у своїй програмі «Вести недели» анонсував, що 12 липня о 18:00 за московським часом (17:00 за Києвом) український телеканал NewsOne і російський «Россия 24» проведуть телеміст під назвою «Надо поговорить». Ведучими від NewsOne мають стати Василь Голованов та Олена Кирик, а з боку «Россия 24» - Марія Сіттель і Андрій Малахов. Орієнтована тривалість телемосту становитиме дві години.
За даними сайту «Ефірне телебачення і радіомовлення в Україні», кінцевим власником ТзОВ «Новини 24 години» (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука – народний депутат від «Опозиційного блоку» Тарас Козак, якому також належать канали «112 Україна» та ZIK.
Ряд українських політичних сил розкритикували проведення телемосту, виступивши з відповідними заявами.