Парубій закликає Нацраду терміново зібрати засідання щодо NewsOne

Як повідомлялося, російський журналіст Дмитро Кисельов у своїй програмі «Вести недели» анонсував, що 12 липня о 18:00 за московським часом (17:00 за Києвом) український телеканал NewsOne і російський «Россия 24» проведуть телеміст під назвою «Надо поговорить». Ведучими від NewsOne мають стати Василь Голованов та Олена Кирик, а з боку «Россия 24» - Марія Сіттель і Андрій Малахов. Орієнтована тривалість телемосту становитиме дві години.

За даними сайту «Ефірне телебачення і радіомовлення в Україні», кінцевим власником ТзОВ «Новини 24 години» (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука – народний депутат від «Опозиційного блоку» Тарас Козак, якому також належать канали «112 Україна» та ZIK.

Ряд українських політичних сил розкритикували проведення телемосту, виступивши з відповідними заявами.