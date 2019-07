Гриневич анонсувала пілотну шкільну програму SEE Learning

Програму, яка пропонує сучасні підходи для соціального, емоційного та етичного навчання - SEE Learning, реалізовуватимуть цьогоріч у 25 школах України.

Про це розповіла міністр освіти і науки України Лілія Гриневич у межах V Національної (не)конференції EdCamp Ukraine, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Зараз на EdCamp Україна презентують новітню програму соціального, емоційного та етичного навчання для школярів. Вона буде пропілотована в 25 школах України. Сьогодні навіть будуть представлені для вчителів перші уроки такої програми. Нашим учителям потрібно навчитися в якийсь спосіб, поряд зі знаннями формувати в наших молодих людей ті цінності, які допоможуть їм самореалізуватися й бути щасливими", - зазначила Гриневич.

Вона підкреслила, що пілотування допоможе виокремити найбільш успішні практики, які мають бути поширені на всі українські школи. Завдяки гнучкості програми її можна практикувати як у межах окремого предмета, так і в контексті інших уроків чи на позакласних заняттях. Тобто застосування програми жодним чином не порушить навчального процесу.

Також планується доповнити навчальні матеріали найкращими українськими напрацюваннями.

Які школи ввійдуть до 25 закладів проєкту, вирішать у межах конкурсного відбору після Національної (не)конференції EdCamp Ukraine 2019. Але принцип такий: один регіон - одна школа.

“Це 20-40-хвилинні заняття, поділені на сім розділів. Для кожної вікової групи вже створено понад 40 уроків, яких вистачить на рік-два роботи. Вони містять чіткі методичні інструкції та прості, іноді ігрові, завдання для класу, на підготовку до яких педагогу потрібно менш як півгодини. У серпні завершиться відбір, а восени почнеться навчання педагогів”, - поінформував радник міністра освіти і науки Олександр Елькін.

З вибраними матеріалами міжнародної̈ програми з формування м’яких навичок SEE Learning можна ознайомитись тут.

Програму SEE Learning розробила міжнародна команда вчених на базі Університету Еморі (США) за підтримки лауреата Нобелівської премії миру Далай-лами XIV. Підґрунтя нового методу - розвиток soft skills - “м’яких навичок” на кшталт уміння утримувати увагу, системно, креативно й критично мислити, співчувати, працювати в команді. Серед інших інновацій програми - виховання стійкості до негараздів та робота з психологічними травмами, що актуально для країни в стані війни.

SEE Learning вважається результатом розвитку ідей соціально-емоційного навчання (Social and Emotional Learning), яке розробив відомий американський психолог, письменник і науковий журналіст The New York Times Деніел Гоулман. Розробкою займались у Єльському та Іллінойському університетах (США). Результати 18 років впровадження цього методу такі: серед 270 тис. школярів академічна успішність покращилась на 11%, бійки та цькування стали рідшими на 10%.