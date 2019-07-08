Гриневич анонсувала пілотну шкільну програму SEE Learning
Про це розповіла міністр освіти і науки України Лілія Гриневич у межах V Національної (не)конференції EdCamp Ukraine, повідомляє Міністерство освіти і науки.
"Зараз на EdCamp Україна презентують новітню програму соціального, емоційного та етичного навчання для школярів. Вона буде пропілотована в 25 школах України. Сьогодні навіть будуть представлені для вчителів перші уроки такої програми. Нашим учителям потрібно навчитися в якийсь спосіб, поряд зі знаннями формувати в наших молодих людей ті цінності, які допоможуть їм самореалізуватися й бути щасливими", - зазначила Гриневич.
Також планується доповнити навчальні матеріали найкращими українськими напрацюваннями.
Які школи ввійдуть до 25 закладів проєкту, вирішать у межах конкурсного відбору після Національної (не)конференції EdCamp Ukraine 2019. Але принцип такий: один регіон - одна школа.
“Це 20-40-хвилинні заняття, поділені на сім розділів. Для кожної вікової групи вже створено понад 40 уроків, яких вистачить на рік-два роботи. Вони містять чіткі методичні інструкції та прості, іноді ігрові, завдання для класу, на підготовку до яких педагогу потрібно менш як півгодини. У серпні завершиться відбір, а восени почнеться навчання педагогів”, - поінформував радник міністра освіти і науки Олександр Елькін.
З вибраними матеріалами міжнародної̈ програми з формування м’яких навичок SEE Learning можна ознайомитись тут.
Програму SEE Learning розробила міжнародна команда вчених на базі Університету Еморі (США) за підтримки лауреата Нобелівської премії миру Далай-лами XIV. Підґрунтя нового методу - розвиток soft skills - “м’яких навичок” на кшталт уміння утримувати увагу, системно, креативно й критично мислити, співчувати, працювати в команді. Серед інших інновацій програми - виховання стійкості до негараздів та робота з психологічними травмами, що актуально для країни в стані війни.
SEE Learning вважається результатом розвитку ідей соціально-емоційного навчання (Social and Emotional Learning), яке розробив відомий американський психолог, письменник і науковий журналіст The New York Times Деніел Гоулман. Розробкою займались у Єльському та Іллінойському університетах (США). Результати 18 років впровадження цього методу такі: серед 270 тис. школярів академічна успішність покращилась на 11%, бійки та цькування стали рідшими на 10%.