У Харкові 5-й вчительський EdCamp Ukraine зібрав близько тисячі освітян та експертів

Близько тисячі освітян та експертів з суміжних галузей зібрала у Харкові П’ята національна вчительська (не)конференція EdCamp Ukraine 2019.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зранку біля єврейського культурного центру Бейт Дан, що на вулиці Тобольска, 46 у центральному Шевченківському районі міста, багатолюдно - тут делегації зі всіх регіонів України та зарубіжжя, загалом близько тисячі осіб. Ключові питання (не)конференції – як зберегти та розвинути реформу Нової української школи, підвищити статус професії вчителя в суспільстві, а головне, і це слоган заходу - як зростити гарну людину.

О 10:00, одразу після музичного привітання від квартету бандуристів, пролунали привітання та відеозвернення на адресу заходу, у тому числі, лауреата Нобелівського премії миру Далай-Лами XIV, Президента України Володимира Зеленського, уповноваженого Президента з прав дитини Миколи Кулеби, міністра науки та освіти Лілії Гриневич та засновника Ed Camp Ukraine Олександра Елькіна, голови Харківської ОДА Юлії Світличної, представників Посольств США, Швеції та Ізраїлю, USAID, Фонду народонаселення ООН та громадської служби миру GIZ.

П’ята національна вчительська (не)конференція EdCamp Ukraine 2019 розпочалася у Харкові / Фото: Вячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Вже 5-й рік поспіль в Харкові - а саме Харківщина зараз є першою в Україні за якістю і рівнем освіти - проходить (не)конференція EdCamp Ukraine 2019. Пишаємося нашими вчителями, але для того, щоб не стояти на одному місті, потрібно навчатися не тільки учням, а й вчителям. Найголовніший аспект - це те, що ініціатива йде знизу, і саме представники освіти ініціюють ті питання і ті зміни, які потрібно втілювати в освіті", - підкреслила під час відкриття заходу Світлична.

У свою чергу, міністр Гриневич відзначила важливість теми зростання гарної людини: "Традиційно в школі вважалося, що однозначна мета навчання - це передати знання. Сьогодні цього недостатньо. На конференції будуть обговорюватися конкретні інструменти та механізми, буде представлена програма соціально-емоційного розвитку дитини, яка буде пілотуватися у 25 школах України, і навіть будуть представлені для вчителів перші уроки з цієї програми".

Щодо програми самого триденного EdCamp Ukraine 2019, то вона включає круглі столи, експертні й учительські сесії, відкриті уроки, у яких візьмуть участь діти зі Станиці Луганської, "кулькову феєрію", де буде підписано меморандум про впровадження в українських школах програми SEE Learning, презентації опитування щодо підвищення кваліфікації педагогів "Навчати і навчатися", звіт за національною апробацією ігрових інструментів для роботи з молоддю у сфері протидії та запобігання корупції.

Сьогодні програма розпочалася з прес-туру по локаціях у центрі Бейт Дан: це виставка харківської студії Aza Nizi Maza “Плакат нашвидкуруч” про стосунки зі школою та вчителями, зона проекту “Маленький гараж”, де хлопчики і дівчата разом з дорослими конструюють працюючі механізми, навчаються поводитись із деревообробним інструментом та дрібними станками, збирати електричні мережі, використовувати механічні передачі. Ось виставка "Гарна людина", яку створено юними учасниками телешоу "Україна має талант", а поряд виставка "Щастя в чотири руки" від Фонду народонаселення ООН.

Зранку для делегатів заходу відкрили Stop-kir лабораторію, де можна безкоштовно зробити аналіз на рівень антитіл до вірусу кіру і отримати результати на е-mail наступного ранку.

Сьогодні ж увечері заплановано встановлення рекорду на підтримку престижу вчительської професії: це буде масштабний флешмоб зі світловими ефектами на площі Конституції в Харкові. Також на площі зберуть книжки від учителів та харків’ян для дітей, що зараз навчаються в лікарнях.

Завершальний, третій день заходу - "Після EdCamp", де відбудуться майстер-класи від стейкхолдерів освіти з різних країн.