Зеленський привітав військових моряків і сказав, якими бачить ВМС України

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців ВМС з їхнім професійним світом та подякував їм за вірність Батьківщині та героїзм.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

"Шановні військові моряки України! Дорогі ветерани! Вітаю вас із Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Українські військові моряки щоденно виконують важливі й складні завдання щодо захисту наших морських кордонів, активно проводять заходи бойової діяльності в акваторіях Чорного та Азовського морів, гідно зміцнюють рівень регіональної безпеки нa півдні України", - йдеться у привітанні Президента.

Він підкреслив, що надважливим є добре технічне оснащення ВМС України.

"В рамках конструктивної співпраці з нашими іноземними партнерами є участь українських кораблів та катерів у щорічних навчаннях «Сі Бриз- 2019». Сильні, оснащені сучасним озброєнням і технікою, готові адекватно реагувати на виклики й загрози національній безпеці Військово-Морські Сили — наша спільна мета і разом ми її досягнємо", - заявив Зеленський.

ВІн також окремо привітав ув'язнених у російській неволі українських військовополонених моряків.

"Україна пам’ятає та вітає із сьогоднішнім святом своїх героїв — військових моряків, яких незаконно утримують у полоні в Російській Федерації", - зазначив Зеленський.

Також Президент згадав воїнів, які віддали своє життя у протистоянні з російським агресором: "У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю воїнів, які віддали своє життя у протистоянні з російським агресором. Вічна їм слава!. Вічна їм слава!"

Він подякував військовослужбовцям ВМС України за вірність Україні, стійкість, героїзм, відвагу та самовідданість і побажав їм та їх родинам міцного здоров’я, благополуччя та незламної віри у нашу перемогу.

Як повідомляв Укрінформ, 1 липня внаслідок обстрілу санітарного автомобіля під Водяним загинули старший матрос Сергій Майборода і сержант Ірина Шевченко, які служили в 36-й окремій бригаді морської піхоти.