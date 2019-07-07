Ми працюємо і вдень, і вночі, щоб повернути наших моряків - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда робить усе, щоб повернути військовополонених українських моряків з російської неволі додому.

Про це Зеленський заявив під час участі в заходах з нагоди дня ВМС України, що проходять в Одесі, повідомляється на сторінці Президента у Твіттері.

“Ми працюємо вдень і вночі, щоб повернути полонених моряків додому. І я роблю все, щоб слова про повернення нарешті перетворилися на міцні обійми з нашими хлопцями”, - сказав Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 липня Президент України Володимир Зеленський відвідує Одеську та Луганську області.

На Одещині глава держави бере участь у заходах з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України та проведення українсько-американських командно-штабних навчань Sea Breeze – 2019.", - йдеться у повідомленні.

Після цього Президент відбуде з робочою поїздкою на Луганщину, куди також прилетить Президент Європейської ради Дональд Туск.