Зеленський зустрінеться сьогодні з Туском на Луганщині

У неділю, 7 липня, Президент України Володимир Зеленський відвідає Одеську та Луганську області. На Луганщині він зустрінеться з президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"На Одещині Глава держави візьме участь у заходах з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України та проведення українсько-американських командно-штабних навчань Sea Breeze – 2019.", - йдеться у повідомленні.

Після цього Президент відбуде з робочою поїздкою на Луганщину, куди також прилетить Президент Європейської ради Дональд Туск.

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Як зазначається, Зеленський і Туск відвідають Станицю Луганську та заслухають доповідь військових про ситуацію в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Президент України також представить новопризначеного голову Луганської обласної державної адміністрації.