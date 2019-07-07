Зеленський зустрінеться сьогодні з Туском на Луганщині
Укрінформ
У неділю, 7 липня, Президент України Володимир Зеленський відвідає Одеську та Луганську області. На Луганщині він зустрінеться з президентом Європейської ради Дональдом Туском.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
"На Одещині Глава держави візьме участь у заходах з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України та проведення українсько-американських командно-штабних навчань Sea Breeze – 2019.", - йдеться у повідомленні.
Після цього Президент відбуде з робочою поїздкою на Луганщину, куди також прилетить Президент Європейської ради Дональд Туск.
Як зазначається, Зеленський і Туск відвідають Станицю Луганську та заслухають доповідь військових про ситуацію в зоні проведення операції Об’єднаних сил.
Президент України також представить новопризначеного голову Луганської обласної державної адміністрації.