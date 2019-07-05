Президент підписав закон про фахову передвищу освіту: що зміниться

Президент підписав закон про фахову передвищу освіту.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Міністерство освіти та науки.

"Закон “Про фахову передвищу освіту” підписаний президентом. А це значить:️ вже з 2020 року коледжі та технікуми готуватимуть фахових молодших бакалаврів - це буде рівень фахової передвищої освіти; освіта дорослих стане більш гнучкою - людина зможе отримати кілька фахових освіт за бюджетні кошти впродовж життя; заклади отримають нову систему державного фінансування; ️студенти зможуть вільно обирати форму навчання, зокрема, буде більше можливостей для дуальної освіти", - йдеться у повідомленні.

Загалом закон закладає наступні зміни:

запроваджуються елементи корпоративного управління закладами, що сприятиме врегулюванню конфлікту інтересів. При закладі діятиме Наглядова рада, яка працюватиме над стратегічним розвитком закладу, шукатиме додаткові джерела фінансування, зможе впливати на керівництво в разі суттєвих проблем у діяльності;

обрання керівника передбачатиме рейтингове голосування колективу. Крім того, строк перебування на посаді буде обмеженим;

заклади готуватимуть фахових молодших бакалаврів, а за наявності ліцензії здійснюватимуть підготовку за коротким циклом вищої освіти або першим (бакалаврським) рівнем;

нова система державного фінансування: субвенція з держбюджету покриватиме здобуття повної загальної середньої освіти, а також підготовку за спеціальностями, яким надається особлива підтримка;

не встановлюються обмеження щодо віку студентів, кількості попередньо здобутих дипломів за бюджетний кошт;

можливість формувати індивідуальні освітні траєкторії та надавати вибір форми освіти (мережева, дуальна, навчання на виробництві тощо).

Згідно з прикінцевими положеннями закону, освітня діяльність з підготовки за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра започатковується в 2020 році; вищі навчальні заклади I-II рівня акредитації з набуттям чинності цього Закону, набувають статусу закладів фахової передвищої освіти.

Кабінет міністрів під час підготовки проєкту Державного бюджету України на 2020 рік та наступні роки має врахувати видатки, необхідні для фінансування здобуття фахової передвищої освіти.

Як повідомляв Укрінформ, закон "Про фахову перевищу освіту" Верховна Рада ухвалила 6 червня. Закон набуває чинності через місяць з дня його опублікування.