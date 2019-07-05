На документах про освіту не має бути печаток шкіл - Міносвіти

Технічні описи документів про освіту не містять жодних вимог щодо наявності на них печатки закладу освіти.

Відповідне роз'яснення розміщено на сайті Міністерства освіти та науки у зв’язку з численними зверненнями вступників та їхніх батьків на "гарячу лінію".

"Школа не зобов’язана проставляти на документах про освіту свої печатки. Свідоцтва та додатки до них без печатки є дійсними й приймаються для вступу до вишів, а також в усіх інших випадках. У проставленні печатки на документах про освіту немає потреби, адже наразі інформація про всі видані такі документи міститься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Перевірити достовірність того чи іншого документа можна прямо в ЄДЕБО за цим посиланням", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, зазначили в МОН, відповідно до Господарського кодексу України використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим.

У відомстві зазначили, що технічні описи документів про освіту затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 04.02.2014 № 97. Відповідно до змін, внесених 2018 року, описи не містять вимог щодо наявності печатки закладу освіти на документі про освіту, що виготовляється як на основі фотокомп’ютерних технологій (свідоцтво), так і поліграфічним способом (додаток до свідоцтва). Так само зображення печаток відсутні на зразках документів про повну загальну середню освіту, затверджених наказом МОН від 16 жовтня 2018 р № 1109.