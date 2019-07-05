Працівник одного із підприємств Укроборонпрому працював на розвідку РФ

Працівник одного із підприємств Укроборонпрому працював на розвідку РФ

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Укрінформ
Працівники контррозвідки спільно з Головним слідчим управлінням СБУ затримали співробітника одного із підприємств «Укроборонпрому», завербованого російською розвідкою.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Співробітники контррозвідки спільно з Головним слідчим управлінням СБ України затримали агента російської воєнної розвідки, який їхав у Воронеж на зустріч із своїм куратором", - інформує пресцентр.

Оперативники спецслужби встановили, що працівник одного із підприємств ДК «Укроборонпром», мешканець Запоріжжя, був завербований у 2014 році на тимчасово анексованій території Криму кадровим співробітником Головного управління Генштабу ЗС РФ на основі матеріальної зацікавленості та підтримки ідей «русского мира».

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Працівники СБУ задокументували, що зловмисник за грошову винагороду збирав для представників російської спецслужби інформацію про різні аспекти функціонування підприємств вітчизняного ОПК та соціально-політичну обстановку у регіоні. Зібрані дані він передавав через канали електронного зв’язку, а також під час особистих зустрічей на території РФ, Білорусі та окупованого Криму.

Зазначається, що правоохоронці затримали агента під час перетину державного кордону з матеріалами розвідувального характеру і вилучили прихований магнітний носій інформації (мікро-SD), на якому містилися зібрані за завданням російської сторони розвідувальні відомості.

Крім того, під час слідчих дій за місцем проживання агента виявлено та вилучено комп’ютерну техніку і носії інформації, які використовувались для опрацювання, зберігання та передачі розвідданих, а також засоби зв’язку з іноземною стороною.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.

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