Працівник одного із підприємств Укроборонпрому працював на розвідку РФ

Працівники контррозвідки спільно з Головним слідчим управлінням СБУ затримали співробітника одного із підприємств «Укроборонпрому», завербованого російською розвідкою.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Співробітники контррозвідки спільно з Головним слідчим управлінням СБ України затримали агента російської воєнної розвідки, який їхав у Воронеж на зустріч із своїм куратором", - інформує пресцентр.

Оперативники спецслужби встановили, що працівник одного із підприємств ДК «Укроборонпром», мешканець Запоріжжя, був завербований у 2014 році на тимчасово анексованій території Криму кадровим співробітником Головного управління Генштабу ЗС РФ на основі матеріальної зацікавленості та підтримки ідей «русского мира».

Працівники СБУ задокументували, що зловмисник за грошову винагороду збирав для представників російської спецслужби інформацію про різні аспекти функціонування підприємств вітчизняного ОПК та соціально-політичну обстановку у регіоні. Зібрані дані він передавав через канали електронного зв’язку, а також під час особистих зустрічей на території РФ, Білорусі та окупованого Криму.

Зазначається, що правоохоронці затримали агента під час перетину державного кордону з матеріалами розвідувального характеру і вилучили прихований магнітний носій інформації (мікро-SD), на якому містилися зібрані за завданням російської сторони розвідувальні відомості.

Крім того, під час слідчих дій за місцем проживання агента виявлено та вилучено комп’ютерну техніку і носії інформації, які використовувались для опрацювання, зберігання та передачі розвідданих, а також засоби зв’язку з іноземною стороною.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.