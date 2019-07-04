Учасники акцій під КСУ не розійдуться, поки суд не ухвалить рішення щодо люстрації

Учасники акцій під будівлею Конституційного суду України заявляють, що стоятимуть до завершення засідання суду та ухвалення рішень.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, активісти, котрі зібралися на акцію "Конституційний суд, руки геть від люстрації", наголосили, що стоятимуть, поки не буде ухвалено рішення КСУ у справі щодо закону про люстрацію. Водночас вони не виключають, що КСУ перенесе розгляд цього питання, як робив кілька разів раніше.

У поліції діалогу повідомили Укрінформу, що інші політичні сили у заявах на проведення зібрань під КСУ також заявляли про наміри проводити акції до ухвалення рішення судом.

Наразі під будівлею суду перебувають декілька десятків людей, ситуація спокійна.

Акції, які проводять політсили "Свобода" з "Нацкорпусом" та "Європейська солідарність" розмежовані між собою колонами поліції та нацгвардійців. Як пояснили в поліції діалогу, метою цього є уникнення конфліктних ситуацій.

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Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон «Про очищення влади» 16 вересня 2014 року. Він набув чинності у жовтні 2014 року.

Закон передбачає обмеження права для чиновників режиму експрезидента Віктора Януковича обіймати посади в органах державної влади впродовж 10 років. Зокрема, закон застосовується до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року вищу керівну посаду в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, і стосовно тих держчиновників, які обіймали посаду в період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року і не були звільнені у цей період за власним бажанням.

У 2015 році до КСУ надійшло два подання від ВСУ та одне подання від 47 народних депутатів щодо конституційності деяких положень закону про очищення влади. Згодом суд об'єднав три подання в одне провадження. Кілька разів КС відклав розгляд закону "Про очищення влади". 4 липня 2019 року суд має продовжити розгляд.